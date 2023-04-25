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АНАЛІТИКА

Південна Корея наблизилась до економічної рецесії

 

Економіка Південної Кореї, четверта за величиною в Азії, у січні-березні зросла лише на 0,3% відносно попереднього кварталу й наблизилась до рецесії.

Про це з посиланням на дані Центрального банку Кореї повідомляє Yonhap, передає Укрінформ.

Як зауважили в банку, показник росту економіки на 0,3% у січні-березні слідує за її скороченням у попередньому кварталі на 0,4%. Тобто, фактично мова йде про два квартали економічного спаду поспіль, що технічно вважається рецесією.

В річному обчисленні економічне зростання Кореї в першому кварталі склало 0,8%, тоді як у четвертому кварталі минулого року було 1,3%.

В Центробанку зазначили, що корейська економіка продовжує зазнавати втрат через недостатній внутрішній попит та скорочення імпорту в країну й експорту її продукції, який скорочується шість місяців поспіль уперше з 2020 року, коли розпочалась пандемія COVID-19.

Минулого року економіка Кореї зросла на 2,6%, уповільнившись порівняно з 4,1% зростання в 2021 році на тлі жорсткої монетарної політики в країні та за кордоном.

Зростання у 2022 році стало найнижчим із 2020 року, коли корейська економіка скоротилась на 0,7% через наслідки пандемії коронавірусу й пов'язаних із нею локдаунів.

Раніше у квітні Центральний банк Кореї зберіг свою ключову процентну ставку на рівні 3,5% вдруге поспіль, зважаючи на послаблення інфляції і зростання занепокоєння щодо ймовірного економічного спаду.

Цього року Центробанк Кореї та Організація економічного співробітництва і розвитку прогнозують зростання корейської економіки на 1,6%, а Міжнародний валютний фонд - 1,5%.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними уряду КНР, економіка Китаю в першому кварталі зросла на 4,5% порівняно з роком раніше, причому темпи зростання істотно прискорилися після скасування жорстких обмежень політики «нульового COVID-19».
Ключові теги: Корея
 

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