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Уряд Іспанії затвердив додаткові 8 млрд євро на оборонні витрати
08:42 25.04.2023 |
Уряд Іспанії схвалив два рішення про додаткові інвестиції в оборону на загальну суму 8 мільярдів євро.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише El Mundo.
Уряд в Мадриді в середині квітня погодив виділення майже 5 мільярдів і додатково ще 3 мільярдів на оборонні закупівлі. За даними видання, йдеться про винищувачі Eurofighter, гелікоптер NH-90 або бойові колісні машини 8x8.
Це зобов'язання Іспанії інвестувати в озброєння збігається в часі з інформацією про те, що США схвалили продаж Марокко ракетних пускових установок, подібних до тих, які вони поставили Україні. Йдеться про постачання 18 пускових установок HIMARS і 112 ракет класу "земля-земля" трьох різних моделей з дальністю польоту від 82 до 305 кілометрів.
Кроки сусідньої країни не залишаються непоміченими в Іспанії. "Марокко і Алжир залишаються зануреними в напружену "дилему безпеки", на тлі якої постає питання Західної Сахари", - зазначається у звіті про національну безпеку, який був оприлюднений в понеділок.
Уряд Іспанії зобов'язався досягти 2% ВВП в оборонному бюджеті, як того вимагає НАТО, у 2029 році.
Нагадаємо, шість танків Leopard 2, призначених для України, покинули іспанське портове місто Сантандер на півночі і перебувають на шляху до місця призначення.
Загалом 40 членів екіпажів танків і 15 механіків пройшли підготовку в Іспанії.
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