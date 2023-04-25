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АНАЛІТИКА

Косово пройшло перший етап на шляху до членства в Раді Європи

 

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті оголосив, що країна успішно пройшла перший етап членства в Раді Європи, адже сьогодні вона отримала більше двох третин необхідних голосів на підтримку заявки на вступ до Ради Європи.

Як передає "Європейська правда", про це Курті написав у Facebook.

"Комітет міністрів держав-членів більш ніж двома третинами необхідних голосів сьогодні підтримав заявку Косово на вступ до Ради Європи, тим самим завершивши перший етап для повноправного членства в цій важливій міжнародній організації" - написав Курті.

За його словами, Косово стане додатковою цінністю для Ради Європи.

"Рада Європи додасть цінності демократії, правам людини та верховенству права в нашій країні. Я дякую Міністерству закордонних справ та діаспори, міністру Герваллі, заступнику міністра Ахметі та їхнім командам за безперервну роботу, а також нашим партнерам та країнам-членам за підтримку", - заявив Курті.

"Попереду ще багато роботи. Процес набуття членства довгий і сповнений викликів. Але в кінці цього процесу Республіка Косово займе своє законне місце як член Ради Європи", - заявила у свою чергу глава МЗС Косова Доніка Гервалла.

Уряд Косова заявив, що подасть заявку на членство в Раді Європи навесні минулого року, скориставшись можливістю, що з'явилася після того, як Росію виключили з цієї організації.

Прийняття в організацію вимагає схвалення двох третин членів, а оскільки Росія не визнає Косово як незалежну державу, в минулому існував ризик того, що будь-яка попередня заявка буде відхилена.

Косово визнане більш ніж 110 країнами, але воно все ще не є членом ООН, через заперечення Сербії та Росії, яка має право вето.
Ключові теги: Косово, ЄС
 

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