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Японія та ЄС виступили проти плану США про заборону експорту в РФ, - FT
08:28 25.04.2023 |
Європейський Союз та Японія не погодились з планом США та країн "Великої сімки" щодо заборони майже всього експорту в Росію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Зазначається, що на наступній зустрічі лідерів G7, яка відбудеться в японській Хіросімі, має прозвучати заява про зміну режиму секторальних санкцій проти РФ на повну заборону експорту з деякими винятками, пише видання. Так, планується залишити експорт медичної, сільськогосподарської та деякої іншої продукції.
Однак, у виданні зазначають, що представники ЄС та Японії виступили проти такого рішення.
"З нашої точки зору, це просто неможливо", - заявив один анонімний чиновник.
Нагадаємо, що раніше повідомлялось про плани США та країн G7 вести обмеження майже на весь експорт до РФ.
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