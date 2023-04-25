Індія має проблеми з оплатою російської нафти за ціною вище встановленого ліміту

Індійські компанії іноді стикаються з затримками в оплаті російської нафти за ціною понад 60 доларів за барель, встановленою країнами Заходу.

Як передає Укрінформ, про це заявив сьогодні міністр нафти Індії Панкадж Джайн, повідомляє Reuters.

"Ніхто не заважає нам купувати російську нафту за ціною, що перевищує встановлений граничний рівень. Ми не користуємося західними правилами", -сказав урядовець.

Разом з тим, якщо ціна російської нафти перевищує ліміт, компаніям самостійно вдається знаходити альтернативні механізми для розрахунків, зазначив міністр, додавши, що більшість поставок російської нафти в Індію здійснюються за ціною, нижче встановленого ліміту.

Як зазначає Reuters, Індія значно збільшила імпорт нафти з рф від початку повномаштабного вторгнення рф до України.

Як повідомляв Укрінформ, західні санкції та обмеження ціни на морську російську нафту після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну обмежили коло покупців для поставок з рф. Щонайменше дві компанії з Індії та ОАЕ допомагають росії обходити західні нафтові санкції за допомогою тіньового флоту танкерів.