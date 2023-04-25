Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Індія має проблеми з оплатою російської нафти за ціною вище встановленого ліміту

 

Індійські компанії іноді стикаються з затримками в оплаті російської нафти за ціною понад 60 доларів за барель, встановленою країнами Заходу.

Як передає Укрінформ, про це заявив сьогодні міністр нафти Індії Панкадж Джайн, повідомляє Reuters.

"Ніхто не заважає нам купувати російську нафту за ціною, що перевищує встановлений граничний рівень. Ми не користуємося західними правилами", -сказав урядовець.

Разом з тим, якщо ціна російської нафти перевищує ліміт, компаніям самостійно вдається знаходити альтернативні механізми для розрахунків, зазначив міністр, додавши, що більшість поставок російської нафти в Індію здійснюються за ціною, нижче встановленого ліміту.

Як зазначає Reuters, Індія значно збільшила імпорт нафти з рф від початку повномаштабного вторгнення рф до України.

Як повідомляв Укрінформ, західні санкції та обмеження ціни на морську російську нафту після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну обмежили коло покупців для поставок з рф. Щонайменше дві компанії з Індії та ОАЕ допомагають росії обходити західні нафтові санкції за допомогою тіньового флоту танкерів.
Ключові теги: Росія, Індія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2291
  0,0786
 0,20

Курс обміну валют на вчора, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6382  0,01 0,03 38,2942  0,02 0,06
EUR 40,9585  0,06 0,14 41,8733  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,01 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес