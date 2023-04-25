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ЗМІ: китайські чиновники отримуватимуть зарплату у цифровій валюті
18:00 24.04.2023 |
У Китаї у місті Чаншу всім державним службоцям нараховуватимуть зарплату у цифровому юані (e-CNY) з травня 2023 року. Про це повідомляє місцева преса.
Згідно з інформацією, у місті проживає 1,5 млн людей, а грошові виплати у CBDC отримуватимуть чиновники всіх рівнів у юрисдикції Чаншу, зокрема вчителі, медики, журналісти державних медіа та співробітники підприємств. Таке рішення ухвалила місцева влада для просування та популяризації e-CNY, стверджує преса.
Пекін почав тестувати можливості використання цифрової валюти ще у 2014 році. Чаншу був серед перших міст, де запровадили пілотну програму.
Тут e-CNY використовують з червня 2022 року для оплати понаднормових годин праці співробітникам підприємств. За зазначений період влада виділила на це 2,5 млн юанів у СBDC, що дорівнює ~$363 000. Також у цифровій валюті надають субсидії фінтех-компаніям й фінансують житло для місцевих чиновників.
У лютому 2023 року у Китаї відзвітували про виділення 180 млн цифрових юанів (~$27 млн) на просування e-CNY серед населення. Ці кошти спрямували на субсидії, купони та різноманітні програми.
На початку року Національний банк КНР розширив пілотну програму з використання цифрового юаня на 17 провінцій, адже спостерігає «прорив у багатьох аспектах». Водночас на думку колишнього директора з досліджень центробанку Се Піна, це не так. Оскільки він вважає, що обсяг транзакцій в e-CNY на рівні 100 млрд юанів ($14 млрд) - «низький» показник за два роки.
Раніше Міністерство науки та технологій КНР схвалило будівництво Національного інноваційного центру блокчейн-технологій у Пекіні, а Міністерство промисловості та інформатизації КНР заявило про намір покращити стандарти з розробки блокчейн-технологій до 2025 року.
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