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Міністри оборони Ірану, Сирії і Туреччини разом їдуть до Москви
16:52 24.04.2023 |
Міністри оборони та очільники розвідок Росії, Туреччини, Ірану та Сирії у вівторок проведуть спільну зустріч у Москві.
Як повідомляє агентство Anadolu, про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.
Він сказав, що зустріч відбудеться 25 квітня як продовження попередньої зустрічі у цьому форматі 28 грудня 2022 року.
Очільники розвідок та оборонних відомств Туреччини, Сирії та Ірану вирушать до Москви.
"Наша мета - вирішувати проблеми шляхом переговорів і якнайшвидше повернути у регіон мир та спокій", - заявив Акар.
Він додав, що Туреччина налаштована продовжувати боротьбу з тероризмом і хоче, щоби сирійці у Туреччині могли повернутися у свою країну добровільно й безпечно та не вживатиме кроків, які створили би для цих людей додаткові проблеми.
Головною темою зустрічі, схоже, буде ситуація у Сирії, де задіяні інтереси усіх чотирьох сторін.
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