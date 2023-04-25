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ЄС розмістить у Молдові місію в рамках спільної політики безпеки та оборони
15:48 24.04.2023 |
Рада ЄС оголосила в понеділок про створення в Молдові цивільної місії Євросоюзу EUPM Moldova "для зміцнення стійкості сектора безпеки".
"Сьогодні ми посилюємо підтримку Молдови Євросоюзом щодо захисту її безпеки, територіальної цілісності та суверенітету. Розгортання цієї нової місії є ще однією важливою політичною ознакою підтримки ЄС у нинішніх складних обставинах", - заявив високий представник ЄС із питань закордонних справ Жозеп Боррель.
У комюніке Ради ЄС повідомляється, що місія створюється в рамках спільної політики безпеки та оборони Євросоюзу. "Метою цієї цивільної місії є підвищення стійкості сектора безпеки країни у сфері кризового управління та гібридних загроз, включно з кібербезпекою, а також протидії маніпулюванню та втручанню іноземної інформації", - ідеться в документі.
У Брюсселі пояснюють, що "місія надаватиме консультації на стратегічному рівні щодо розробки стратегій і політики, а також визначатиме потреби в нарощуванні потенціалу для раннього виявлення, попередження, ідентифікації загроз та їх джерел і реагування на гібридні загрози".
Відповідно до запиту Молдови EUPM Moldova отримає початковий мандат на два роки, і її оперативний штаб розміщуватиметься в країні.
Європейська рада визнала 24 червня 2022 року європейську перспективу Молдови. У своїх висновках від 15 грудня 2022 року Єврорада підтвердила, що ЄС і надалі надаватиме Молдові всю необхідну підтримку. В січні 2023 року молдовський уряд запропонував ЄС розмістити в країні цивільну місію в рамках спільної політики безпеки та оборони Євросоюзу.
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