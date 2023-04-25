Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

З Судану евакуювали понад тисячу європейців

 

За даними верховного дипломата ЄС Жозепа Борреля, з Судану станом на ранок понеділка, 24 квітня, евакуйовані понад 1000 європейців.

"Це була складна операція, і це була успішна операція. По-перше, співробітники Європейського Союзу - 20 осіб - вже в Європі, і набагато більше громадян ЄС та інших країн вже покинули Судан. Я не можу назвати вам конкретну цифру - це більше 1 000 осіб напевно", - сказав Боррель журналістам перед зустріччю міністрів закордонних справ держав-членів ЄС у Люксембурзі. "Ми повинні продовжувати наполягати на політичному врегулюванні. Ми не можемо допустити, щоб Судан - дуже густонаселена країна - вибухнув, бо це спричинить ударну хвилю по всій Африці", - додав він.

Евакуацію німецьких громадян здійснював Бундесвер. 24 квітня перші три рейси доставили до Берліна 311 людей, з них понад половина - німці. Водночас, як повідомляє dpa, серед евакуйованих німецькими літаками, були також 42 підданих Нідерландів та понад 15 австрійців, а також громадяни і піддані Австралії, Болгарії, Великобританії, Бельгії, Норвегії, Чехії, Швеції та Португалії.

Глава МЗС Люксембургу Жан Ассельборн привітав те, що громадяни ЄС були вивезені з охопленого конфліктом Судану. Водночас він закликав не забувати про місцеве населення. Те, що відбувається в країні, є величезною катастрофою, "давайте також подумаємо про людей, які не можуть бути евакуйовані, які живуть в Судані", наголосив він.

На зустрічі 24 квітня очільники зовнішньополітичних відомств планують обговорити та події у Судані та план дій ЄС щодо подальшої підтримки України.

Збройні сутички в Судані

Починаючи з 15 квітня в Судані різко загострився конфлікт між регулярною армією на чолі з Абделем Фаттахом аль-Бурханом і Силами швидкого реагування (RSF), які очолює Мохаммед Хамдан Дагало. Запеклі бої точаться зокрема у столиці країни - Хартумі.

У Судані, що постраждав від глибокої економічної кризи, 2019 року на тлі масових протестів було повалено диктатора Омара аль-Башира, який правив країною протягом багатьох десятиліть. Регулярна армія і RSF тоді спільно підтримали народні виступи. Після повалення аль-Башира військові та цивільні групи домовилися про формування перехідного уряду, але в жовтні 2021 року в Судані стався путч, унаслідок якого влада в країні повністю перейшла до генерала аль-Бурхана. Лідер RSF Мохаммед Хамдан Дагало очолив рух, який пообіцяв привести Судан до демократії.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Судан
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2291
  0,0786
 0,20

Курс обміну валют на вчора, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6382  0,01 0,03 38,2942  0,02 0,06
EUR 40,9585  0,06 0,14 41,8733  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,01 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес