Фінансові новини
- |
- 25.04.23
- |
- 03:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Азербайджан встановив пункт пропуску на кордоні з Вірменією на в'їзді на дорогу до Карабаху
12:36 24.04.2023 |
В Азербайджані заявили про встановлення прикордонного пункту пропуску на кордоні з Вірменією на в'їзді на Лачинську дорогу - основну транспортну артерію між Вірменією і Нагірним Карабахом.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Радио Азатутюн.
У Баку заявили про те, що о 12:00 23 квітня підрозділами Державної прикордонної служби (ДПС) Азербайджану на кордоні з Вірменією на початку Лачинської дороги було встановлено прикордонний пункт пропуску.
Як заявили в ДПС, це було зроблено "з метою запобігання незаконному перекиданню живої сили, боєприпасів, мін, а також інших засобів військового призначення з Вірменії для вірменських збройних формувань на території Азербайджану, і адекватно встановленню Вірменією в односторонньому порядку прикордонного пункту пропуску на в'їзді на дорогу Лачин-Ханкенді на кордоні з Азербайджаном 22 квітня".
У відповідь в Нагірному Карабаху звинуватили Азербайджан у провокації і порушенні тристоронньої заяви від 2020 року.
"Влада Республіки Арцах (невизнаний Нагірний Карабах - ред.) рішуче засуджує чергову провокацію з боку Азербайджану, вважаючи її злочинним кроком, спрямованим на посилення блокади Арцаха й етнічні чистки, що є порушенням як Тристоронньої заяви, так і обов'язкового для виконання рішення Міжнародного Суду ООН та інших основоположних норм міжнародного права" - заявили в Нагірному Карабаху.
Лідер Нагірного Карабаху Араік Арутюнян скликав екстрене засідання Ради безпеки, під час якого буде обговорено останні події та дії у відповідь.
Нагадаємо, 18 квітня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підкреслив готовність Єревана укласти мирну угоду з Азербайджаном із взаємним визнанням територіальної цілісності, що на практиці означає відмову від визнання незалежності Нагірного Карабаху.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Кадровий голод». Як війна змінила ринок праці в Україні і куди поділись безробітні
ТОП-НОВИНИ
|ЄС і Україна визнаватимуть та виконуватимуть судові рішення одне одного
|Один дивізіон ЗРК Patriot заступив на чергування в Україні
|Продати перемогу. Чи чекають на Україну вибори під час війни
|Юристка із США зі зв'язками у Києві: ким є новий посол Євросоюзу в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк доплачуватиме половину вартості проїзду на міському транспорту українцям, які купують QR квитки через Приват24
У РУБРИЦІ
|Індія має проблеми з оплатою російської нафти за ціною вище встановленого ліміту
|ЗМІ: китайські чиновники отримуватимуть зарплату у цифровій валюті
|Міністри оборони Ірану, Сирії і Туреччини разом їдуть до Москви
|ЄС і Україна визнаватимуть та виконуватимуть судові рішення одне одного
|Польща розширить список портів для транзиту зерна з України
|ЄС розмістить у Молдові місію в рамках спільної політики безпеки та оборони
Бізнес
|Renault представила оновлений хетчбек Clio
|SpaceX вперше запустив Starship — до орбіти він не дістався (але це все одно успіх!)
|Google планує у найближчі місяці інтегрувати ШІ у свій рекламний бізнес – FT
|Ілон Маск пригрозив засудити Microsoft — після того, як компанія від’єднала Twitter зі своєї рекламної платформи
|Volkswagen представив новий седан ID.7
|Концерн Rheinmetall представив новий безпілотник, який може переносити до 8 дронів-камікадзе
|Xiaomi представила Game Controller із дротовим і бездротовим під'єднанням, а також підтримкою Steam за ціною $29