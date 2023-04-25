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АНАЛІТИКА

Міністри ЄС планують погодити новий санкційний режим – за дестабілізацію Молдови

 

На зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі мають досягти політичної домовленості про заснування нового санкційного режиму Євросоюзу - проти осіб, які залучені до дестабілізації внутрішньої ситуації у Молдові.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску.

Він сказав, що на зустрічі очікують два важливі рішення щодо Молдови.

"Перше рішення - політична домовленість, якої, сподіваюся, вийде досягнути, я переконаний, що її досягнуть, щодо створення нового санкційного режиму проти тих, хто працює на дестабілізацію країни і порушення конституційного ладу Республіки Молдова", - розповів Ауреску.

Міністр нагадав, що запропонував це наприкінці лютого і радий, що ініціатива швидко отримала підтримку. "Це, мабуть, найшвидший процес створення нового санкційного механізму в історії ЄС. Це буде важливим інструментом для підвищення стійкості і безпеки Республіки Молдова на тлі дій, які керуються з Росії: це демонстрації і підривна діяльність проти конституційного ладу Молдови, які ми спостерігали останніми місяцями", - зазначив Ауреску.

Санкції передбачатимуть заборону в'їзду та замороження активів.

Він також повторив анонс від головного дипломата ЄС Жозепа Борреля про створення цивільної місії ЄС у Молдові, яка допоможе їй ставати стійкішою до гібридних загроз.

Другою пріоритетною темою зустрічі він назвав забезпечення підтримки України, щоб вона могла перемогти у війні.
Ключові теги: ЄС, Молдова
 

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