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Міністри ЄС планують погодити новий санкційний режим – за дестабілізацію Молдови
12:31 24.04.2023 |
На зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Люксембурзі мають досягти політичної домовленості про заснування нового санкційного режиму Євросоюзу - проти осіб, які залучені до дестабілізації внутрішньої ситуації у Молдові.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску.
Він сказав, що на зустрічі очікують два важливі рішення щодо Молдови.
"Перше рішення - політична домовленість, якої, сподіваюся, вийде досягнути, я переконаний, що її досягнуть, щодо створення нового санкційного режиму проти тих, хто працює на дестабілізацію країни і порушення конституційного ладу Республіки Молдова", - розповів Ауреску.
Міністр нагадав, що запропонував це наприкінці лютого і радий, що ініціатива швидко отримала підтримку. "Це, мабуть, найшвидший процес створення нового санкційного механізму в історії ЄС. Це буде важливим інструментом для підвищення стійкості і безпеки Республіки Молдова на тлі дій, які керуються з Росії: це демонстрації і підривна діяльність проти конституційного ладу Молдови, які ми спостерігали останніми місяцями", - зазначив Ауреску.
Санкції передбачатимуть заборону в'їзду та замороження активів.
Він також повторив анонс від головного дипломата ЄС Жозепа Борреля про створення цивільної місії ЄС у Молдові, яка допоможе їй ставати стійкішою до гібридних загроз.
Другою пріоритетною темою зустрічі він назвав забезпечення підтримки України, щоб вона могла перемогти у війні.
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