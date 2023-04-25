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Французька мережа будівельних гіпермаркетів Leroy Merlin продає складські приміщення в РФ
11:46 24.04.2023 |
Французька мережа будівельних гіпермаркетів Leroy Merlin вирішила продати всі складські приміщення в Росії.
Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на джерела на ринку нерухомості.
Зазначається, що Leroy Merlin планує продати всі свої логістичні парки. Зокрема, компанія володіє двома об'єктами в РФ - близько 130 тис. кв. м у "Південній брамі" у Домодєдово та 140 тис. кв. м у комплексі "Білий Раст" у Московської області.
За даними співрозмовників видання, на ці активи претендують дві компанії: Central Properties та "Венталл-Девелопмент".
Кошти від продажу складських площ потрібні компанії для подальшого розвитку Leroy Merlin у РФ після відмови французької сторони виділяти фінансування на ці цілі, зазначають експерти.
Інформація про продаж Leroy Merlin складської інфраструктури з'явилася після того, як у березні мережа заявила про передачу російського бізнесу в управління локальному топменеджменту. Наразі ця угода перебуває на розгляді регуляторів РФ.
Мережа гіпермаркетів Leroy Merlin у Росії охоплює 111 магазинів у 65 містах країни.
Нагадаємо, що після початку пономасштабної війни Leroy Merlin запевнила своїх російських партнерів, що продовжить працювати в Росії. Компанія також зазначала, що після виходу деяких гравців з російського ринку мережа Leroy Merlin відкрита до пропозицій щодо збільшення поставок та розширення асортименту.
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