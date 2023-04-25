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Сталь, напівпровідники та автівки: Південна Корея розширила обмеження на експорт в РФ та Білорусь
10:41 24.04.2023 |
Південна Корея оголосила про рішення посилити контроль над експортом основних товарів промисловості до Росії та Білорусі у відповідь на повномасштабне вторгнення Москви в Україну.
Як пише Yonhap, уряд країни розширив список товарів, для експорту яких до Росії та Білорусі необхідні спеціальні дозволи, з 57 до 798 позицій.
Обмеження торкнулися напівпровідників, хімікатів, сталі, автомобілів, квантових комп'ютерів та інших товарів.
Міністерство торгівлі Південної Кореї пояснило нові санкції високою ймовірністю використання товарів країнами-імпортерами для зброї та у військових цілях. Відомство має намір провести аналіз, у яких випадках експорт буде дозволено. Санкції почнуть діяти з 28 квітня.
Як повідомлялося, перші обмеження експорту до РФ та Білорусі були запроваджені Південною Кореєю у березні 2022 року. Йшлося про 57 нестратегічних товарів та технологій, серед яких низькопродуктивні напівпровідники та комп'ютерна техніка.
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