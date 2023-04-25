Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сталь, напівпровідники та автівки: Південна Корея розширила обмеження на експорт в РФ та Білорусь

 

Південна Корея оголосила про рішення посилити контроль над експортом основних товарів промисловості до Росії та Білорусі у відповідь на повномасштабне вторгнення Москви в Україну.

Як пише Yonhap, уряд країни розширив список товарів, для експорту яких до Росії та Білорусі необхідні спеціальні дозволи, з 57 до 798 позицій.

Обмеження торкнулися напівпровідників, хімікатів, сталі, автомобілів, квантових комп'ютерів та інших товарів.

Міністерство торгівлі Південної Кореї пояснило нові санкції високою ймовірністю використання товарів країнами-імпортерами для зброї та у військових цілях. Відомство має намір провести аналіз, у яких випадках експорт буде дозволено. Санкції почнуть діяти з 28 квітня.

Як повідомлялося, перші обмеження експорту до РФ та Білорусі були запроваджені Південною Кореєю у березні 2022 року. Йшлося про 57 нестратегічних товарів та технологій, серед яких низькопродуктивні напівпровідники та комп'ютерна техніка.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2291
  0,0786
 0,20

Курс обміну валют на вчора, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6382  0,01 0,03 38,2942  0,02 0,06
EUR 40,9585  0,06 0,14 41,8733  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,01 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес