Південна Корея повернула Японію до «білого списку» надійних торговельних партнерів

Південна Корея в понеділок повернула Японію до свого «білого списку» надійних торговельних партнерів через три роки після видалення, намагаючись покращити економічні та дипломатичні відносини з сусідньою країною.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Yonhap.

Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики Кореї опублікувало оновлений бюлетень щодо експорту та імпорту стратегічних товарів, у якому йдеться про відновлення торговельного статусу Японії, що дозволить корейським компаніям, які експортують стратегічні товари до сусідньої країни, істотно скоротити час на перевірки та отримання дозвільних документів.

Японія стала 29 країною з преференційний режим у торгівлі з Сеулом, серед яких Сполучені Штати, Франція та Велика Британія.

У 2019 році Південна Корея виключила Японію зі свого «білого списку» після того, як Токіо позбавив такого ж статусу Сеул у відповідь на рішення Верховного суду Південної Кореї зобов'язати дві японські компанії виплатити компенсацію корейським жертвам примусової праці під час колоніального панування Японії на Корейському півострові в 1910-1945 роках.

Минулого місяця обидві країни пообіцяли відновити партнерську взаємодію після того, як Південна Корея оголосила про плани виплатити компенсацію жертвам, не вимагаючи від Японії внесків.

Японія поки не повідомила про терміни повернення Кореї до свого «білого списку», але в південнокорейському уряді заявили, що Токіо потребує більш тривалої внутрішньої процедури для необхідного перегляду законодавства.

У понеділок в Токіо також розпочнеться другий раунд корейсько-японських торгових переговорів після проведеної тижнем раніше першої зустрічі представників двох держав у Сеулі.

Минулого місяця Японія скасувала встановлені в 2019 році обмеження на експорт до Кореї трьох видів хімічних матеріалів, серед яких фторований поліімід, фоторезист і фтористий водень, критично необхідних для виробництва напівпровідників і дисплеїв.

Як повідомляв Укрінформ, Південна Корея і Японія провели в Сеулі перші за понад п'ять років переговори з безпеки та домовились активізувати безпекову взаємодію на тлі посилення ядерної та ракетної загрози з боку Північної Кореї.