Фінансові новини
- |
- 24.04.23
- |
- 10:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США закликали Південну Корею не заповнювати дефіцит Китаю щодо імпорту мікрочіпів
09:35 24.04.2023 |
США закликали Південну Корею не заповнювати прогалини на ринку напівпровідників у Китаї, якщо Пекін заборонить американському виробнику Micron продавати мікросхеми на своєму ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Адміністрація кіберпростору Китаю раніше заявила, що проведе перевірку кібербезпеки продуктів, що продаються в країні компанією Micron. У відповідь Micron заявила, що співпрацює з урядом Китаю і що її діяльність у Китаї має нормальний характер.
Вашингтон попросив Сеул закликати Samsung Electronics і SK Hynix утриматися від збільшення продажів до Китаю, якщо Micron буде заборонено в результаті розслідування, йдеться у звіті з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.
США ввели низку обмежень на експорт технологій виробництва мікросхем до Китаю, побоюючись, що вони можуть бути використані для виробництва мікросхем військового призначення. Білий дім вніс до чорного списку низку найбільших китайських фірм з виробництва мікросхем, зокрема конкурента Micron - Yangtze Memory Technologies.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Продати перемогу. Чи чекають на Україну вибори під час війни
|Юристка із США зі зв'язками у Києві: ким є новий посол Євросоюзу в Україні
|Зеленський прийняв запрошення на саміт НАТО у Вільнюсі – Столтенберг
|Апеляційний суд визнав брехнею, що «Яценюк украв гроші проєкту «Стіна»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Закордонні банки почали відмовляти російським IT-компаніям в обслуговуванні через санкції в Україні
|Афганістан став координаційним центром «Ісламської держави», - WP
|Південна Корея повернула Японію до «білого списку» надійних торговельних партнерів
|США закликали Південну Корею не заповнювати дефіцит Китаю щодо імпорту мікрочіпів
|Статки російських мільярдерів сягнули позначки в пів трильйона доларів
|Кіпр заморозив рахунки порушників санкцій проти Росії
Бізнес
|Ілон Маск пригрозив засудити Microsoft — після того, як компанія від’єднала Twitter зі своєї рекламної платформи
|Volkswagen представив новий седан ID.7
|Концерн Rheinmetall представив новий безпілотник, який може переносити до 8 дронів-камікадзе
|Xiaomi представила Game Controller із дротовим і бездротовим під'єднанням, а також підтримкою Steam за ціною $29
|Hyundai представив новий кросовер Mufasa
|Xiaomi Pad 6 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1, 144-Гц дисплей і 50-МП камера за ціною від $350
|Xiaomi Pad 6 - Snapdragon 870, 13-МП камера, 144-Гц дисплей IPS і 8840 мАг за ціною від $290