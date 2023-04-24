США закликали Південну Корею не заповнювати дефіцит Китаю щодо імпорту мікрочіпів

США закликали Південну Корею не заповнювати прогалини на ринку напівпровідників у Китаї, якщо Пекін заборонить американському виробнику Micron продавати мікросхеми на своєму ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Адміністрація кіберпростору Китаю раніше заявила, що проведе перевірку кібербезпеки продуктів, що продаються в країні компанією Micron. У відповідь Micron заявила, що співпрацює з урядом Китаю і що її діяльність у Китаї має нормальний характер.

Вашингтон попросив Сеул закликати Samsung Electronics і SK Hynix утриматися від збільшення продажів до Китаю, якщо Micron буде заборонено в результаті розслідування, йдеться у звіті з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

США ввели низку обмежень на експорт технологій виробництва мікросхем до Китаю, побоюючись, що вони можуть бути використані для виробництва мікросхем військового призначення. Білий дім вніс до чорного списку низку найбільших китайських фірм з виробництва мікросхем, зокрема конкурента Micron - Yangtze Memory Technologies.