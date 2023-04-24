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АНАЛІТИКА

Статки російських мільярдерів сягнули позначки в пів трильйона доларів

 

Російські мільярдери збільшили свої статки на 152 млрд доларів за минулий рік завдяки високим цінам на природні ресурси та відновленню після величезних втрат, яких вони зазнали одразу після початку війни в Україні

Про це повідомляє російське видання Forbes, передає Reuters.

Згідно з даними видання, у списку 110 офіційних мільярдерів, що на 22 більше, ніж торік, а їхні загальні статки зросли до 505 млрд доларів з 353 мільярдів доларів у 2022 році.

Очолює рейтинг Андрій Мельниченко, який заробив статки на добривах, увійшов до списку найбагатших людей Росії за версією журналу з оцінкою статків у 25,2 млрд доларів, що більш ніж вдвічі перевищує торішню оцінку його вартості.

Другим у списку йде Володимир Потанін, президент і найбільший акціонер "Норнікеля", найбільшого в світі виробника паладію і рафінованого нікелю. Його статки оцінюють у 23,7 млрд доларів.

Володимир Лісін, який контролює сталеливарну компанію НЛМК і був визнаний торік найбагатшою людиною Росії, посів третє місце зі статком в 22,1 млрд доларів.

Список був би довшим, якби п'ять мільярдерів - засновник DST Global Юрій Мільнер, засновник Revolut Микола Сторонський, засновник Freedom Finance Тимур Турлов і співзасновники JetBrains Сергій Дмитрієв і Валентин Кіп'ятков - не відмовилися від російського громадянства.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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