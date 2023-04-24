Фінансові новини
- |
- 24.04.23
- |
- 10:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Статки російських мільярдерів сягнули позначки в пів трильйона доларів
09:26 24.04.2023 |
Російські мільярдери збільшили свої статки на 152 млрд доларів за минулий рік завдяки високим цінам на природні ресурси та відновленню після величезних втрат, яких вони зазнали одразу після початку війни в Україні
Про це повідомляє російське видання Forbes, передає Reuters.
Згідно з даними видання, у списку 110 офіційних мільярдерів, що на 22 більше, ніж торік, а їхні загальні статки зросли до 505 млрд доларів з 353 мільярдів доларів у 2022 році.
Очолює рейтинг Андрій Мельниченко, який заробив статки на добривах, увійшов до списку найбагатших людей Росії за версією журналу з оцінкою статків у 25,2 млрд доларів, що більш ніж вдвічі перевищує торішню оцінку його вартості.
Другим у списку йде Володимир Потанін, президент і найбільший акціонер "Норнікеля", найбільшого в світі виробника паладію і рафінованого нікелю. Його статки оцінюють у 23,7 млрд доларів.
Володимир Лісін, який контролює сталеливарну компанію НЛМК і був визнаний торік найбагатшою людиною Росії, посів третє місце зі статком в 22,1 млрд доларів.
Список був би довшим, якби п'ять мільярдерів - засновник DST Global Юрій Мільнер, засновник Revolut Микола Сторонський, засновник Freedom Finance Тимур Турлов і співзасновники JetBrains Сергій Дмитрієв і Валентин Кіп'ятков - не відмовилися від російського громадянства.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Продати перемогу. Чи чекають на Україну вибори під час війни
|Юристка із США зі зв'язками у Києві: ким є новий посол Євросоюзу в Україні
|Зеленський прийняв запрошення на саміт НАТО у Вільнюсі – Столтенберг
|Апеляційний суд визнав брехнею, що «Яценюк украв гроші проєкту «Стіна»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Закордонні банки почали відмовляти російським IT-компаніям в обслуговуванні через санкції в Україні
|Афганістан став координаційним центром «Ісламської держави», - WP
|Південна Корея повернула Японію до «білого списку» надійних торговельних партнерів
|США закликали Південну Корею не заповнювати дефіцит Китаю щодо імпорту мікрочіпів
|Статки російських мільярдерів сягнули позначки в пів трильйона доларів
|Кіпр заморозив рахунки порушників санкцій проти Росії
Бізнес
|Ілон Маск пригрозив засудити Microsoft — після того, як компанія від’єднала Twitter зі своєї рекламної платформи
|Volkswagen представив новий седан ID.7
|Концерн Rheinmetall представив новий безпілотник, який може переносити до 8 дронів-камікадзе
|Xiaomi представила Game Controller із дротовим і бездротовим під'єднанням, а також підтримкою Steam за ціною $29
|Hyundai представив новий кросовер Mufasa
|Xiaomi Pad 6 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1, 144-Гц дисплей і 50-МП камера за ціною від $350
|Xiaomi Pad 6 - Snapdragon 870, 13-МП камера, 144-Гц дисплей IPS і 8840 мАг за ціною від $290