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Кіпр заморозив рахунки порушників санкцій проти Росії
09:23 24.04.2023 |
Кіпр ухвалив жорсткі заходи щодо осіб і компаній, які, за даними США та Великобританії, допомагали російським олігархам обходити санкції, запроваджені проти Росії через війну проти України. Про це повідомив комісар із фінансів Кіпру Павлос Іоанну телеканалу CyBC 22 квітня. За його словами, активи осіб та організацій, які підпали під обмежувальні заходи, заморожені.
Йдеться, зокрема, про реалізацію американських і британських санкцій проти 13 фінансистів, які допомагали російським олігархам приховувати їхні фінансові активи. Серед підозрюваних - як кіпріоти, так і особи, які мають і кіпрське, і російське громадянство.
У квітні США ввели санкції проти кількох кіпрських компаній, а також проти громадян і резидентів Кіпру, яких Вашингтон пов'язує з російським мільярдером Алішером Усмановим. Великобританія зі свого боку внесла до санкціних списків двох юристів за співпрацю з Усмановим і олігархом Романом Абрамовичем.
Закриття російських рахунків на Кіпрі
Раніше цього тижня уряд Кіпру закликав місцеві банки дотримуватися європейських санкцій проти Росії. Очільник Центрального банку Кіпру Константінос Іродоту зі свого боку заявив, що всі банки країни "почали заморожування банківських рахунків осіб, занесених до списків".
Крім того, за даними кіпрської газети Phileleftheros, найбільша фінансова інституція країни Bank of Cyprus повідомила про блокування рахунків чотирьом тисячам клієнтів, які мають російські паспорти, але не проживають в країнах Європейського Союзу. Закриття рахунків росіян у банку пояснили тим, що Євросоюз заніс Росію до чорного списку податкових юрисдикцій, а також призупиненням її участі в Групі розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей.
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