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Єврокомісія і 5 країн ЄС не досягли домовленості щодо агроімпорту з України
07:55 24.04.2023 |
Відеоконференція між віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом та представниками п'яти країн Центральної Європи щодо імпорту сільськогосподарських товарів з України завершилася без домовленостей.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.
Переговори з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Болгарією продовжаться завтра на рівні міністрів сільського господарства.
Як з'ясувала брюссельська кореспондентка радіостанції, з боку Єврокомісії є готовність йти на поступки.
Зокрема, ЄК готова розширити список товарів, на які поширюватиметься заборона на імпорт з України.
"Прогрес є, і переговори рухаються в правильному напрямку", - повідомив один з учасників зустрічі.
Поки що Єврокомісія погодилася лише на заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику. Наразі ходять неофіційні розмови про те, що вона буде готова додати до списку обмежень інші продукти зі списку, представленого міністрами сільського господарства п'яти країн у п'ятницю, такі як яйця та м'ясо птиці.
Міністри сільського господарства Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини в листі до Єврокомісії, надісланому в п'ятницю, заявляють, що хочуть додатково включити до цього списку соняшникову олію, борошно, мед, цукор, м'які фрукти, яйця, м'ясо, молоко та молочні продукти.
Брюссель додатково запропонував 100 млн євро на підтримку фермерів у Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччині та Угорщині. Польща отримає 39,3 млн євро, Румунія - 29,7 млн євро, Болгарія - 9,7 млн євро, Угорщина - 15,9 млн євро та Словаччина - 5,2 млн євро
Європейська комісія передасть цю пропозицію на затвердження країнам ЄС.
Детальний аналіз причин зернової кризи можна знайти у нашому відео про те, чому дружня Польща вдарила по українському експорту та хто допоможе Україні.
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