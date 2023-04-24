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АНАЛІТИКА

ЄС розглядає можливість заборони транзиту товарів через РФ – ЗМІ

 


Європейський Союз має намір заборонити транзит багатьох товарів через РФ, щоб посилити дотримання вже запроваджених санкцій.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Заборона транзиту поширюватиметься на численні технології та інші товари, включаючи кілька типів транспортних засобів, але не всі товари будуть заборонені для перевезення через Росію на шляху до третіх країн", - йдеться в повідомленні.

Агентство підкреслює, що передові чіпи та інтегральні схеми, вироблені в ЄС та інших країнах-союзниках, постачаються до РФ через треті країни, зокрема Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан.

Також такі країни як Фінляндія та Естонія спостерігають сплеск торгівлі з країнами Центральної Азії, і що ці товари часто йдуть транзитом через РФ. Деякі з цих товарів залишаються в Росії або реекспортуються з третіх країн до РФ.

Також новий пакет запропонованих санкцій може бути спрямований проти танкерів і суден, які не вмикають навігаційні системи, що дозволяють відстежувати їхнє переміщення, зазначають експерти.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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