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Казахстан збільшив експорт нафти в обхід росії – Reuters
23:09 21.04.2023 |
Казахстан збільшив експорт нафти в обхід росії у першому кварталі 2023 року у зв'язку з бажанням скоротити залежність від рф.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Попри те, що експорт казахстанської нафти через Каспійське море та Кавказ відносно невеликий, він різко зріс після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Президент країни Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнавати анексовані росією регіони України та намагався зменшити залежність Казахстану від росії, включно з величезною мережею нафтопроводів та портів.
Поставки нафти цього року з каспійського порту Актау до азербайджанського Баку - головного маршруту в обхід росії - підскочили до 163 436 тонн у січні-березні ц.р. з 28 875 тонн за той самий період 2022 року.
За даними державної транспортної компанії Казахстану «Казмортрансфлот», у період із січня до березня додатково було відправлено 104 000 тонн нафти у нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан.
Також Казахстан постачає 80 тисяч тонн нафти на місяць у Китай.
«Торік експорт нафти з Казахстану не через росію досяг 1,8 мільйона тонн (36 000 барелів на день), що на 638 000 тонн більше, ніж у 2021 році», - йдеться у повідомленні.
Водночас основним і найприбутковішим маршрутом для експорту нафти з Казахстану залишається Каспійський трубопровідний консорціум (КТК), який постачає продукт на світовий ринок через російський чорноморський термінал.
Як повідомляв Укрінформ, західні санкції проти росії продемонстрували свій вплив - хоча експорт нафти в березні був найвищим з часів пандемії, дохід рф знизився вдвічі порівняно з минулим роком.
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