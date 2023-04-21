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АНАЛІТИКА

Бренд Duracell іде з росії

 

Генеральний директор Duracell у росії Юрій Коротаєв підтвердив справжність листа, в якому він повідомляє, що компанія йде з рф.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ТГ-канал «Подъём».

«Це справжній лист, але я не зможу надати жодних коментарів. Екологічні проєкти залишаться, ми зараз проговорюємо деталі», - сказав Коротаєв виданню, коментуючи публікацію Mash.

Раніше лист Коротаєва, адресований бізнес-партнерам Duracell, опублікував Telegram-канал Mash.

«Шановні бізнес-партнери, справжнім ТОВ "Дюраселл раша" висловлює вам свою повагу і з великим жалем повідомляє про те, що наші акціонери повідомили про вихід з російського ринку та припинення бізнесу Duracell у росії відповідно до російських законів і правил», - йдеться в опублікованому Mash листі.

У ньому Коротаєв також просить бізнес-партнерів надати Duracell документи щодо остаточних взаєморозрахунків. Duracell припинить продаж будь-якої продукції компанії в росії, розірве всі комерційні контракти в рф в односторонньому порядку і розпродасть запаси товарів, що залишилися у росії, уточнив гендиректор.

Генеральний директор Duracell у росії Юрій Коротаєв підтвердив справжність листа, в якому він повідомляє, що компанія йде з рф.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ТГ-канал «Подъём».

«Це справжній лист, але я не зможу надати жодних коментарів. Екологічні проєкти залишаться, ми зараз проговорюємо деталі», - сказав Коротаєв виданню, коментуючи публікацію Mash.

Раніше лист Коротаєва, адресований бізнес-партнерам Duracell, опублікував Telegram-канал Mash.

«Шановні бізнес-партнери, справжнім ТОВ "Дюраселл раша" висловлює вам свою повагу і з великим жалем повідомляє про те, що наші акціонери повідомили про вихід з російського ринку та припинення бізнесу Duracell у росії відповідно до російських законів і правил», - йдеться в опублікованому Mash листі.

У ньому Коротаєв також просить бізнес-партнерів надати Duracell документи щодо остаточних взаєморозрахунків. Duracell припинить продаж будь-якої продукції компанії в росії, розірве всі комерційні контракти в рф в односторонньому порядку і розпродасть запаси товарів, що залишилися у росії, уточнив гендиректор.
Ключові теги: Росія
 

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