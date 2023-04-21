У Мін'юсті США розповіли, як посилили перевірки обходу санкцій проти Росії

Міністерство юстиції США шукає нові способи припинити ухиляння від російських санкцій, зосередившись на закордонних інвестиційних консультантах, хедж-фондах, юридичних фірмах та менеджерах приватного капіталу, які раніше не потрапляли під пильну увагу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв'ю агентству Bloomberg сказав Ендрю Адамс, керівник оперативної групи "Kleptocapture", що діє у складі Мін'юсту США.

"Люди, які сидять у банках, де їм байдуже до санкцій США, відмивання грошей чи відвертого шахрайства, підпадають під визначення, коли я кажу, що ми надаємо пріоритет посередникам", - сказав Адамс.

"Банкіри, фінансові менеджери, інвестиційні консультанти в деяких випадках, люди, які керують офшорними хедж-фондами або приватними інвестиційними компаніями, і тому подібне", - додав він.

Слідчі також уважно вивчають, як криптовалюта може використовуватися для маскування транзакцій за товари з обмеженим доступом або спрямування роздрібних платежів олігархам, компаніям, що потрапили під санкції, або проросійським бойовикам.

"Хоча американські та західноєвропейські банки відносно добре дотримуються законодавства, є частини світу, де такої культури не існує", - сказав Адамс.

Робоча група використовує низку нових і секретних тактик для виявлення і переслідування компаній і приватних осіб, які приховують активи заможних росіян і допомагають підживлювати російську військову машину в Україні.

"Ми не завжди просто вручаємо повістку в суд і сподіваємося, що люди нададуть нам інформацію. Ми вивчаємо джерела. Ми проводимо операції під прикриттям. Ми покладаємося на інформаторів, ордери на обшук і таємну діяльність", - сказав Адамс.

Нагадаємо, низка ключових союзників України, включаючи США, розглядають можливість наближення до повної заборони експорту більшості товарів до Росії.