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В уряді Чехії заявили, що позбулися залежності від російського газу
15:41 21.04.2023 |
Протягом першого кварталу 2023 року Чехія не імпортувала газ з Росії.
Про це заявив міністр промисловості та торгівлі Чехії Йозеф Сікела, пише "Європейська правда".
"Вперше в сучасній історії Чеської Республіки ми повністю обійшлися без поставок газу з Росії протягом першого кварталу цього року. Це великий успіх. Я не знаю іншої країни, яка рік за роком позбавлялася б майже 100%-ої залежності від імпорту газу з Росії. Скорочення споживання відіграло вирішальну роль", - сказав міністр.
За його словами, важливу роль в цьому відіграло скорочення споживання газу на 13,6% порівняно з минулим роком і на 19,7% порівняно з середнім споживанням за останні три роки.
Окрім скорочення споживання, значну роль у поточній ситуації відіграли також альтернативні поставки газу. Чехія через Німеччину імпортує скраплений газ з Бельгії та Нідерландів. Також країна закуповує газ у Норвегії.
За даними відомства, всього протягом першого кварталу 2023 року Чехія імпортувала 1,71 мільярда кубометрів газу.
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