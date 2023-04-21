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АНАЛІТИКА

В уряді Чехії заявили, що позбулися залежності від російського газу

 

Протягом першого кварталу 2023 року Чехія не імпортувала газ з Росії.

Про це заявив міністр промисловості та торгівлі Чехії Йозеф Сікела, пише "Європейська правда".

"Вперше в сучасній історії Чеської Республіки ми повністю обійшлися без поставок газу з Росії протягом першого кварталу цього року. Це великий успіх. Я не знаю іншої країни, яка рік за роком позбавлялася б майже 100%-ої залежності від імпорту газу з Росії. Скорочення споживання відіграло вирішальну роль", - сказав міністр.

За його словами, важливу роль в цьому відіграло скорочення споживання газу на 13,6% порівняно з минулим роком і на 19,7% порівняно з середнім споживанням за останні три роки.

Окрім скорочення споживання, значну роль у поточній ситуації відіграли також альтернативні поставки газу. Чехія через Німеччину імпортує скраплений газ з Бельгії та Нідерландів. Також країна закуповує газ у Норвегії.

За даними відомства, всього протягом першого кварталу 2023 року Чехія імпортувала 1,71 мільярда кубометрів газу.
Ключові теги: Чехія, Росія
 

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