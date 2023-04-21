Ердоган перед виборами пообіцяв безкоштовний газ, відкривши перші поставки з Чорного моря

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у четвер оголосив про початок надходження газу з родовищ Чорного моря в енергетичну систему країни та пообіцяв забезпечити домогосподарства безкоштовним блакитним паливом напередодні виборів 14 травня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Церемонія стала однією з останніх спроб уряду продемонструвати великі енергетичні та інфраструктурні проєкти напередодні виборів, які, згідно з опитуваннями громадської думки, Ердоган може програти.

"Ми надамо безкоштовний природний газ для побутового споживання до 25 кубометрів щомісяця протягом одного року", - заявив Ердоган на відкритті наземного газового порту в північній провінції Зонгулдак.

Безлімітний природний газ для всіх домогосподарств буде безкоштовним протягом наступного місяця, додав Ердоган.

Природний газ вперше виявили на родовищі Сакар'я біля узбережжя Зонгулдака в 2020 році, а в минулому році - на родовищі Кайкума-1 поруч з ним.

Туреччина, яка має невеликі запаси нафти і газу, сильно залежить від імпорту газу з Росії, Азербайджану та Ірану, а також від імпорту скрапленого природного газу з Катару, США, Нігерії та Алжиру.

Згідно з даними енергетичного регулятора EPDK, внутрішній видобуток природного газу, в основному в регіоні Фракія, становив менше 1% від національного споживання Туреччини у 60 млрд кубометрів у 2021 році.

За словами Ердогана, на чорноморських газових родовищах Туреччини спочатку будуть видобувати 10 мільйонів кубометрів газу на добу. У найближчий період видобуток збільшать до 40 мільйонів кубометрів газу на добу.

"Коли ми вийдемо на повну потужність, ми зможемо задовольняти приблизно 30% внутрішнього споживання щорічно", - сказав він.

Президентські та парламентські вибори є найбільшим електоральним викликом для Ердогана, який найдовше перебуває на посаді серед сучасних турецьких лідерів.

Напередодні голосування турецький уряд розгорнув низку великих інфраструктурних і оборонних проєктів. Наступного тижня Ердоган має відкрити перший в Туреччині атомний реактор, побудований російською державною ядерною енергетичною компанією "Росатом".