В КНДР заявили про «остаточний і незворотний» статус ядерної держави

В Північній Кореї заявили, що їхній статус як ядерної держави є "остаточним і незворотним".

Про це заявила міністерка закордонних справ КНДР Чхо Сон Хуей, передає РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Таким чином вона відреагувала на засудження дій Північної Кореї країнами G7, які засудили незаконні запуски балістичних ракет та заявили, що відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), вона "не може і ніколи не матиме" статусу держави, що володіє ядерною зброєю.

"Велика сімка не має повноважень чи кваліфікації для визначення суверенітету і національного статусу Корейської Народно-Демократичної Республіки", - сказала Чхо.

Вона додала, що ядерний статус КНДР "залишатиметься незаперечним фактом протягом тисяч років".

