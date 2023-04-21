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Байден може запровадити значні обмеження на інвестиції в Китай на саміті G7, - ЗМІ
10:08 21.04.2023 |
Президент Джо Байден має намір найближчими тижнями підписати указ, який обмежить інвестиції американських компаній у ключові галузі економіки Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Адміністрація США, яка обговорює цей крок майже два роки, планує вжити заходів під час саміту G7, який має розпочатися 19 травня в Японії. Однак деякі люди попереджають, що час може зрушити.
"США інформують своїх партнерів щодо G7 про обмеження інвестицій у високотехнологічні галузі та сподіваються отримати схвалення на цій зустрічі, навіть попри те, що інші країни не збираються одночасно оголошувати про подібні обмеження", - йдеться у матеріалі.
Bloomberg пише, що цей крок знаменує собою новий етап багаторічної економічної кампанії проти Китаю, в ході якої США вже запроваджували тарифи на китайський імпорт за колишнього президента Дональда Трампа, а зовсім недавно прагнули обмежити експорт ключових американських технологій. Тепер потоки капіталу між двома найбільшими економіками світу перебувають під загрозою.
США заявляють, що вводять обмеження щодо національної безпеки, а не для того, щоб стримати розвиток Китаю, як стверджує Пекін.
Напруженість загострилася після вторгнення Росії в Україну, після якого США і Китай фактично опинилися на протилежних сторонах. Тепер у світі зростає занепокоєння з приводу нової холодної війни, яка може розколоти світову економіку на блоки, що змагаються між собою.
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