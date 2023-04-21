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АНАЛІТИКА

Байден і Макрон обговорили війну в Україні та візит французького президента до Китаю

 

У четвер, 20 квітня, президент США Джо Байден провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Під час переговорів два лідери обговорили нещодавню поїздку президента Макрона в КНР і свої поточні зусилля з просування "процвітання, безпеки, спільних цінностей і заснованого на правилах міжнародного порядку в Індо-Тихоокеанському регіоні".

Байден і Макрон підтвердили важливість підтримки миру і стабільності через Тайванську протоку.

Президенти Сполучених Штатів і Франції також підтвердили свою незмінну підтримку України перед лицем жорстокої агресії Росії.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон звернувся до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до початку переговорів між Росією та Україною. І цьому, на його думку, може допомогти Пекін.

Пізніше в Китаї заявили, що підтримують мирний план Франції щодо України за посередництва Пекіна.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Франція, США
 

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