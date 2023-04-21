Фінансові новини
- |
- 21.04.23
- |
- 11:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Байден і Макрон обговорили війну в Україні та візит французького президента до Китаю
09:58 21.04.2023 |
У четвер, 20 квітня, президент США Джо Байден провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.
Під час переговорів два лідери обговорили нещодавню поїздку президента Макрона в КНР і свої поточні зусилля з просування "процвітання, безпеки, спільних цінностей і заснованого на правилах міжнародного порядку в Індо-Тихоокеанському регіоні".
Байден і Макрон підтвердили важливість підтримки миру і стабільності через Тайванську протоку.
Президенти Сполучених Штатів і Франції також підтвердили свою незмінну підтримку України перед лицем жорстокої агресії Росії.
Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон звернувся до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до початку переговорів між Росією та Україною. І цьому, на його думку, може допомогти Пекін.
Пізніше в Китаї заявили, що підтримують мирний план Франції щодо України за посередництва Пекіна.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Апеляційний суд визнав брехнею, що «Яценюк украв гроші проєкту «Стіна»
ТОП-НОВИНИ
|НБУ дозволив банкам продавати на 20% більше готівкової валюти від купленої безготівкової
|Інтеграція та компроміс. Навіщо Столтенберг прибув до Києва
|НАТО готується обговорювати членство України на саміті у Вільнюсі - Столтенберг
|Данія та Нідерланди передадуть Україні 14 танків Leopard 2
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В КНДР заявили про «остаточний і незворотний» статус ядерної держави
|В МЗС Китаю назвали обидві сторони Тайванської затоки своїми
|Байден може запровадити значні обмеження на інвестиції в Китай на саміті G7, - ЗМІ
|Байден і Макрон обговорили війну в Україні та візит французького президента до Китаю
|Західні партнери підготували вже 60 тисяч воїнів ЗСУ
|Військовий літак РФ Су-34 впустив авіабомбу на Бєлгород
Бізнес
|Hyundai представив новий кросовер Mufasa
|Xiaomi Pad 6 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1, 144-Гц дисплей і 50-МП камера за ціною від $350
|Xiaomi Pad 6 - Snapdragon 870, 13-МП камера, 144-Гц дисплей IPS і 8840 мАг за ціною від $290
|Xiaomi 13 Ultra - Snapdragon 8 Gen 2, чотири 50-МП камери, 5x зум, 120-Гц дисплей AMOLED TCL C7 і захист IP68 за ціною від $875
|Єврокомісія запропонувала створити «Європейський кіберщит» вартістю 1,1 млрд євро
|ЄС виділить понад 47 млрд доларів на збільшення виробництва напівпровідників
|Китай зміг запалити «штучне сонце» на 403 секунди, що майже вчетверо перевершило попередній світовий рекорд