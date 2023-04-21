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АНАЛІТИКА

Військовий літак РФ Су-34 впустив авіабомбу на Бєлгород

 

У центральній частині російського Бєлгорода пізно ввечері в четвер, 20 квітня, вибухнула авіаційна бомба, яку впустив на місто військовий винищувач-бомбардувальник Су-34. У міністерстві оборони РФ назвали те, що трапилося, "нештатним сходом авіаційного боєприпасу".

Перед зізнанням міноборони губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив про вибух, унаслідок якого "на перехресті однієї з центральних вулиць утворилася величезна воронка радіусом 20 метрів".

За його словами, біля епіцентру були повалені стовпи лінії електропередачі, в сусідньому багатоквартирному будинку повибивало шибки, вибухова хвиля пошкодила кілька припаркованих автомобілів.

Тим часом у соціальних мережах і ЗМІ публікують фото та відео того, як ударною хвилею на дах магазину "Пятерочка" відкинуло легкове авто.

Військовий літак РФ Су-34 впустив авіабомбу на Бєлгород

 

Постраждали двоє людей. Одну жінку з черепно-мозковою травмою госпіталізували в стані середнього ступеня тяжкості, друга отримала медичну допомогу на місці. Пошкоджень зазнали чотири квартири та чотири машини.

 

Бєлгородська область РФ межує з Україною. Її влада, як і влада Брянської та Курської областей, неодноразово повідомляла про обстріли, внаслідок яких були руйнування та людські жертви, звинувачуючи в атаках українську сторону, наприклад в авіаційному ударі по російські нафтобазі.

Тим часом наприкінці лютого в Бєлгородській області розбився російський штурмовик Су-25, а до того дорогою до Бєлгорода неподалік житлових будинків упав військовий літак РФ Іл-76.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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