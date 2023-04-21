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У Данії знімають обмеження на судноплавство в зоні диверсій на «Північних потоках»
23:29 20.04.2023 |
Морська адміністрація Данії за рекомендацією Данського енергетичного агентства в четвер зняла обмеження на судноплавство в районі Балтійського моря, де восени минулого року стались диверсії на російських газогонах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".
Про це йдеться в повідомленні відомства, яке цитує "Європейська правда".
Як нагадують у данській Морській адміністрації, судноплавство в зоні підривів "Північних потоків" запровадили через побоювання, що витік газу із трубопроводів може становити небезпеку для суден.
Після того, як Данське енергетичне агентство раніше в четвер рекомендувало відновити хід суден у цьому районі, Морська адміністрація Данії ухвалила відповідне рішення й скасувала заборону.
"Морська адміністрація зберігає зони обмежень, де не рекомендується ставати на якір, рибалити та проводити роботи на морському дні на відстані однієї морської милі від місць витоку через підводні перешкоди", - додали там.
У навігаційних попередженнях для суден зони підривів "Північних потоків" більше не з'являтимуться, натомість їх оголошуватимуть у повідомленнях для мореплавців.
Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року на двох нитках газопроводу "Північний потік" у Балтійському морі біля узбережжя данського острова Борнхольм стались чотири витоки. Розслідування показало, що трубопроводи були підірвані підводною вибухівкою, але залишається невідомим, хто стояв за вибухами.
Водночас у західних ЗМІ в березні з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.
Президент України Володимир Зеленський на це заявив, що Україна не причетна до вибухів та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.
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