Volkswagen продає свій завод і йде з Росії

Урядова комісія РФ із контролю за здійсненням іноземних інвестицій схвалила продаж заводу Volkswagen під Калугою автодилерському холдингу «Авілон».

Вартість угоди, що готується, не відома, пишуть Ведомости з посиланням на два джерела, знайомі з рішенням дорадчого органу.

Як основні претенденти на завод німецького концерну джерела на початку березня 2023 року називали "Авілон" та АФК "Система" і пояснювали, що автодилер є пріоритетним варіантом. Вони зазначали, що продаж активу має бути погоджений урядовою комісією з іноземних інвестицій.

Як повідомлялося, в березні 2023 року арбітражний суд Нижегородської області РФ заарештував майно Volkswagen Group у Росії за позовом місцевого автовиробника "ГАЗ".

Завод Volkswagen під Калугою був запущений у режимі великовузлового складання в 2007 році. Через два роки він перейшов на випуск автомобілів за повним циклом, що включає зварювання, фарбування та складання. Підприємство може випускати до 225 тис. машин на рік. У 2015 році там було відкрито завод із виробництва двигунів об'ємом 1,6 л (потужність - 150 тис. на рік). До простою, що триває з березня 2022 року, на майданчику випускали легкові Volkswagen Polo та Skoda Rapid, кросовер Volkswagen Tiguan.

Виробничим партнером "Авілон" у Калузі може стати китайський автоконцерн Chery.

Як повідомлялося, концерн Volkswagen після початку повномасштабного військового вторгнення в Україну припинив постачати в Росію автомобілі і зупинив виробництво на заводі у Калузі та на виробничому майданчику "ГАЗу" в Нижньому Новгороді, де раніше велася контрактна збірка Skoda Octavia, Skoda Karoq та Skoda Kodiaq.

У липні 2022 року "Фольксваген Груп Рус" повідомила про закриття офісу в Нижньому Новгороді. Тоді ж джерела Forbes говорили, що чули про можливу угоду щодо передачі заводу Volkswagen у Калузі. Підрозділ Volkswagen з виробництва вантажівок Traton (бренди MAN та Scania) у вересні повідомив про рішення продати свої дилерські центри в Росії.

До складу Volkswagen Group входять такі марки автомобілів, як Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, Bentley та Ducati.