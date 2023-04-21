Henkel продає бізнес у РФ місцевому консорціуму за 600 мільйонів євро

Німецький хіміко-промисловий концерн Henkel підписав угоду про продаж свого бізнесу в Росії консорціуму місцевих інвесторів.

Про це йдеться у заяві компанії.

Концерн нагадав, що у квітні 2022 року оголосив про рішення вийти з Росії.

До консорціуму, який купує бізнес Henkel в Росії, увійшли Augment Investments, Kismet Capital Group та Elbrus Services. "Всі покупці мають налагоджені та довгострокові ділові відносини в західних країнах і не підпадають під санкції ЄС або США", - йдеться у повідомленні.

Узгоджена ціна покупки становить 54 мільярди рублів, що відповідає приблизно 600 мільйонам євро. Відповідні російські органи влади вже схвалили транзакцію; остаточне закриття угоди ще не відбулося, додали в компанії.