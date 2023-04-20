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АНАЛІТИКА

США координуватимуть із Південною Кореєю додаткову підтримку України – Держдеп

 

Сполучені Штати продовжать тісну координацію з Південною Кореєю щодо подальшої підтримки України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", агентству Reuters заявив речник Державного департаменту США.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству президент Південної Кореї Юн Сок Йоль раніше заявив, що за певних обставин його країна може вийти за рамки гуманітарної або фінансової допомоги Україні, вперше продемонструвавши зміну своєї позиції щодо надання озброєння Україні.

"Республіка Корея була вірним партнером у захисті права України на територіальний суверенітет від російської агресії з перших днів повномасштабного вторгнення", - заявив речник Державного департаменту США в електронній відповіді агентству, реагуючи на коментарі президента Південної Кореї.

"Ми продовжимо тісну координацію з нашим союзником щодо питання додаткової підтримки України", - додав речник Держдепартаменту.

Південна Корея - ключовий союзник США і великий виробник артилерійських боєприпасів. Досі Сеул намагався уникати протистояння з Росією та дотримувався політики непостачання озброєнь Україні.

Юн Сок Йоль зробив свою заяву напередодні офіційного візиту до США наступного тижня.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький раніше закликав президента США Джо Байдена посприяти передачі Південною Кореєю боєприпасів Україні.
Ключові теги: США, Корея
 

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