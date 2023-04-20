Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Виробники побутової техніки в Росії зупиняють заводи через дешевий імпорт з Китаю

 

Завод побутової техніки Candy у місті Кіров, РФ, призупинив роботу через зростання конкуренції з боку дешевших марок, переважно із Китаю.

Про це пише видання "Коммерсант".

Місцеві чиновники кажуть, що завод, який випускає пральні машини, призупинив роботу через затоварення, відсутність попиту, підвищення курсу валют та масового виходу на ринок дешевшої техніки китайських та російських марок.

"Лише через курс валют компанія втратила 15% прибутку", - пояснив кіровський чиновник.

Водночас у Міністерстві промисловості Кіровської області запевнили, що "Веста" (100% належить італійській Candy Hoover Group, головною компанією якої є китайська Haier Smart Home) "працює у штатному режимі".

Однак комерційний директор порталу Holodilnik.ru Олексій Погудалов підтвердив зупинку відвантаження Candy з російського заводу.

За даними Holodilnik.ru, у лютому продажі телевізорів у Росії у штуках впали на 42% - до 196 тисяч, у грошах - вдвічі, до 7,1 млрд рублів; продажі пральних машин у штуках знизилися на 67% - до 249 тисяч, у грошах - на 42,6%, до 7,4 млрд рублів.

Найпопулярнішими брендами холодильників стали TCL, Midea та Nordfrost, пральних машин - Gorenje, Weissgauff та Renova. Продажі Indesit і Candy впали на 26% і 13% відповідно. При цьому покупці змушені обирати дешевшу техніку. Загалом середній чек пральної машини знизився на 3,6% - до 29,8 тис. рублів, а холодильників - на 13,3%, до 36,6 тис. рублів.

Інший співрозмовник газети на ринку розповів, що з аналогічними проблемами зіткнулися заводи турецької Arcelik у підмосковному Липецьку. Вони випускають холодильники та пральні машини під брендами Indesit, Beko та іншими. Однак турецька компанія вирішила знизити вартість кінцевої продукції на 16% для завантаження потужностей, незважаючи на збитки.

За словами керуючого директора напряму великої побутової техніки ДК "F+ tech" Дмитра Левіна, собівартість виробництва побутової техніки у Китаї чи Туреччині нижча, ніж у Росії. На його думку, російським виробникам потрібні економічні заходи підтримки, наприклад, податкові пільги.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9677
  0,1389
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4852  0,01 0,02 38,1361  0,03 0,07
EUR 40,6971  0,02 0,05 41,6403  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес