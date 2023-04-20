Фінансові новини
- |
- 20.04.23
- |
- 14:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Виробники побутової техніки в Росії зупиняють заводи через дешевий імпорт з Китаю
12:03 20.04.2023 |
Завод побутової техніки Candy у місті Кіров, РФ, призупинив роботу через зростання конкуренції з боку дешевших марок, переважно із Китаю.
Про це пише видання "Коммерсант".
Місцеві чиновники кажуть, що завод, який випускає пральні машини, призупинив роботу через затоварення, відсутність попиту, підвищення курсу валют та масового виходу на ринок дешевшої техніки китайських та російських марок.
"Лише через курс валют компанія втратила 15% прибутку", - пояснив кіровський чиновник.
Водночас у Міністерстві промисловості Кіровської області запевнили, що "Веста" (100% належить італійській Candy Hoover Group, головною компанією якої є китайська Haier Smart Home) "працює у штатному режимі".
Однак комерційний директор порталу Holodilnik.ru Олексій Погудалов підтвердив зупинку відвантаження Candy з російського заводу.
За даними Holodilnik.ru, у лютому продажі телевізорів у Росії у штуках впали на 42% - до 196 тисяч, у грошах - вдвічі, до 7,1 млрд рублів; продажі пральних машин у штуках знизилися на 67% - до 249 тисяч, у грошах - на 42,6%, до 7,4 млрд рублів.
Найпопулярнішими брендами холодильників стали TCL, Midea та Nordfrost, пральних машин - Gorenje, Weissgauff та Renova. Продажі Indesit і Candy впали на 26% і 13% відповідно. При цьому покупці змушені обирати дешевшу техніку. Загалом середній чек пральної машини знизився на 3,6% - до 29,8 тис. рублів, а холодильників - на 13,3%, до 36,6 тис. рублів.
Інший співрозмовник газети на ринку розповів, що з аналогічними проблемами зіткнулися заводи турецької Arcelik у підмосковному Липецьку. Вони випускають холодильники та пральні машини під брендами Indesit, Beko та іншими. Однак турецька компанія вирішила знизити вартість кінцевої продукції на 16% для завантаження потужностей, незважаючи на збитки.
За словами керуючого директора напряму великої побутової техніки ДК "F+ tech" Дмитра Левіна, собівартість виробництва побутової техніки у Китаї чи Туреччині нижча, ніж у Росії. На його думку, російським виробникам потрібні економічні заходи підтримки, наприклад, податкові пільги.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Довгі руки Гааги: як суди переслідуватимуть Росію за війну
|ЄС змінює посла в Україні, до Києва поїде Катарина Матернова
|Снаряди для HIMARS, високоточні авіабомби і протитанкові ракети TOW - США оголосили про пакет військової допомоги для України в розмірі $325 млн
|До України прибули системи Patriot ще від двох країн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Європарламент ухвалив правила регулювання криптоіндустрії
|США координуватимуть із Південною Кореєю додаткову підтримку України – Держдеп
|США хочуть передавати Україні штрафи за порушення експортних санкцій
|Виробники побутової техніки в Росії зупиняють заводи через дешевий імпорт з Китаю
|Heineken знайшов покупця для російської філії
|Один з найбільших у світі виробників сільгосптехніки продає бізнес у росії
Бізнес
|Єврокомісія запропонувала створити «Європейський кіберщит» вартістю 1,1 млрд євро
|ЄС виділить понад 47 млрд доларів на збільшення виробництва напівпровідників
|Китай зміг запалити «штучне сонце» на 403 секунди, що майже вчетверо перевершило попередній світовий рекорд
|Чому говорити про себе в третій особі корисно
|Nissan представив концепт позашляховика Arizon
|На відомому фотоконкурсі перемогла робота штучного інтелекту. Чи загрожує це всій індустрії фото?