Нідерландський виробник пива Heineken знайшов покупця для російської філії та чекає на затвердження.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на NOS.

"Heineken знайшов покупця для російської філії компанії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація про те, хто є покупцем і про яку ціну йдеться не розкривається.

Компанія очікує схвалення від російської сторони.

"Якщо ми отримаємо схвалення, ми поділимося більш детальною інформацією щодо покупця та угоди", - зазначили в Heineken на презентації своїх квартальних результатів.

Раніше цього року Heineken піддався різкій критиці за те, що компанія через війну росії в Україні обіцяла залишити російський ринок, а натомість концерн запустив цілу низку нових продуктів.

Як повідомляв Укрінформ, Нідерландський пивоварний концерн Heineken визнав, що все ще працює в росії і навіть представляє нові напої.

Дозвіл на запуск нових продуктів російському підрозділу видавався зі штаб-квартири Heineken. Це було необхідно для того, щоб знайти нового покупця та уникнути банкрутства.

У компанії заявляють, що сам бренд Heineken негайно прибрали з російського ринку. Але якби нові продукти не замінили його, це могло б означати кінець російського підрозділу і понад 1 700 співробітників залишилися би без роботи.

Крім того, існувала загроза притягнення до відповідальності для місцевих керівників, адже умисне доведення підприємства до банкрутства є кримінальним злочином.

Минулого року компанія Heineken Russia представила нові напої. Крім варіантів Amstel, були також і безалкогольні напої.

У попередній заяві Heineken говорилося, що рішення були прийняті місцевими менеджерами в росії, але тепер компанія визнає, що минулого року запустила нові продукти в росії з дозволу голландського головного офісу.

Heineken пояснив запуск нових брендів у росії необхідністю пошуку покупця бізнесу.

