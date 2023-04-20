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АНАЛІТИКА

Один з найбільших у світі виробників сільгосптехніки продає бізнес у росії

 

Один з найбільших у світі виробників сільгосптехніки - група CNH Industrial, якій належать компанії Case та New Holland, продасть свої активи в рф.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті компанії.

Зазначається, що російські активи продадуть за 60 млн доларів.

"Сьогодні CNH Industrial оголошує про відчуження своєї комерційної діяльності в росії за загальну суму приблизно 60 мільйонів доларів США", - йдеться у повідомленні.

Це сталося після оголошення у березні 2022 року про припинення постачання на російський ринок. До сьогодні виплата заробітної плати співробітникам та інші адміністративні витрати в росії були належним чином гарантовані.

До березня 2022 року CNH Industrial мала корпоративний офіс у московській області, через який вона керувала імпортом та дистрибуцією своєї продукції в росії, регіональною бізнес-діяльністю та комерційним фінансуванням.

Серед активів російського відділення CNH Industrial виробничі майданчики для сільськогосподарського обладнання, знарядь та будівельного обладнання, склад запчастин. На цих майданчиках працювали близько 200 працівників.
Ключові теги: Росія
 

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