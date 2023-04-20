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Китай та Іран використовують нову тактику для переслідування своїх ворогів, - ФБР
10:54 20.04.2023 |
Китай та Іран використовують нову тактику у спробах змусити замовкнути дисидентів на території США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Співробітники контррозвідки ФБР закликали жертв заявити про себе, заявивши, що бюро відстежує тенденцію, що росте, до того, що іноземні авторитарні режими порушують закони США для залякування певних спільнот.
Уряди Ірану та Китаю час від часу вдавалися до допомоги приватних детективів для спостереження за дисидентами, після чого федеральні прокурори порушили кілька кримінальних справ, пов'язаних із їх використанням.
"Багато хто з них - це нові тактики та лінії, які перетинаються, чого ми не бачили в попередніх розслідуваннях діяльності Китаю та Ірану на території США", - сказав один із співробітників контррозвідки ФБР. Він додав, що ФБР сподівається підвищити обізнаність щодо таких тенденцій та попередити сектор приватних детективів, а також правоохоронні органи штату та місцеві органи влади.
Цілі транснаціональних репресивних схем багатогранні та іноді також спрямовані на те, щоб вплинути на політичні рішення США за допомогою тактики зловмисного впливу.
"Ми дійсно побачили переломний момент у тактиці та інструментах, а також у рівні ризику та рівні загрози, що змінилися за останні кілька років", - сказав інший неназваний співробітник контррозвідки ФБР.
Раніше ми повідомляли, що співробітники китайських спецслужб створили "поліцейську дільницю" в Нью-Йорку і використовували її як оперативну базу для шпигунства, кооптації або залякування китайських дисидентів, що живуть у місті та інших місцях.
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