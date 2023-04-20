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АНАЛІТИКА

Розворот Макрона в бік Китаю спантеличив французьких дипломатів – Le Monde

 

"Стратегічний діалог", який президент Франції Емманюель Макрон прагне вибудувати з Китаєм, а також його критика Сполучених Штатів і намагання дистанціюватись від їхньої позиції викликає занепокоєння французьких дипломатів.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в публікації Le Monde.

Працівники Міністерства закордонних справ Франції на умовах анонімності розповіли газеті, що Макрон тримає їх у невіданні, намагаючись керувати зовнішньою політикою самостійно за допомогою власних радників.

"Президент робить те, що йому заманеться, а людям набридло збирати по шматочках і пояснювати... позиції (Макрона - ред.), які погано розуміють", - заявив один зі співрозмовників Le Monde у зовнішньополітичному відомстві.

Інше джерело повідомило, що президент Франції застав міністерство закордонних справ зненацька своїм коментарем під час інтерв'ю під час повернення з Китаю про те, що ЄС не повинен орієнтуватись на США у питанні Тайваню.

Висловлювання Макрона викликало підозри в МЗС Франції, що він намагається "задобрити" Китай угодою, яка передбачає ігнорування Тайваню в обмін на допомогу Пекіна в забезпеченні миру в Україні, пише Le Monde.

На цьому тлі дипломатичний радник французького президента Еммануель Бонн, за даними ЗМІ, влітку має провести переговори щодо України з керівником Бюро із закордонних справ Центрального комітету Компартії Китаю Ваном Ї - китайським дипломатом найвищого рангу.

У Єлисейському палаці неофіційно кажуть, що переговори Бонна і Вана будуть частиною регулярного діалогу між Парижем і Пекіном, наступний раунд яких дасть можливість "обмінятися думками про шляхи досягнення миру за дотримання законних прав українців".

Як повідомляв раніше Bloomberg, Емманюель Макрон нібито планує звернутись до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між Росією та Україною вже цього літа.

Макрон раніше заявляв, що вбачає важливу роль Китаю, і що завдяки своїм відносинам з Росією він може "повернути Москву до здорового глузду". Водночас Пекін поки що не демонструє ознак готовності чинити тиск на Москву, щоб вона вивела війська з України.
Ключові теги: Франція
 

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