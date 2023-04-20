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АНАЛІТИКА

Швейцарія відмовилася разом із G7 шукати активи російських олігархів

 


Швейцарія відмовилася брати участь разом із країнами G7 у міжнародній цільовій групі з відстеження активів російських олігархів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Федеральної ради Швейцарії Андре Симонацці, яку приводить Schweizer Radio und Fernsehen.

"На даний час Швейцарія не бачить необхідності офіційно приєднуватися до так званої цільової групи "Російські еліти, довірені особи та олігархи", - йдеться у повідомленні.

Симонацці сказав, що зараз відбувається співпраця на технічному рівні і вона злагоджено працює.

За його словами, якщо членство в цій групі буде відповідати інтересам Швейцарії, то у майбутньому Федеральна рада може переглянути ситуацію.

Нагадаємо, країни G7 занепокоєні можливістю ухилення Росії від санкцій через "лазівки" у Швейцарії.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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