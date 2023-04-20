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АНАЛІТИКА

На Кіпрі створять орган для контролю виконання санкцій проти Росії

 

Уряд Кіпру в середу оголосив про створення національного органу з питань впровадження санкцій, який буде співпрацювати з відповідним відомством Великої Британії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

Підрозділ із питань санкцій створюється за дорученням президента Кіпру Нікоса Христодулідіса. Рішенню передувала нарада в президентському палаці за участі заступника генерального прокурора, голови центрального банку Кіпру, а також міністрів фінансів, юстиції та закордонних справ.

За словами речника уряду Кіпру Константіноса Летімбіотіса, президент також попросив надати дорожню карту з детальним планом дій, які Кіпр має здійснити на тлі нещодавніх санкцій з боку США та Великої Британії.

Ця заява пов'язана з тим, що в санкціях США і Британії, оголошених минулого тижня, 23 кіпріотів і 20 кіпрських компаній назвали "фінансовими посередниками" російських підсанкційних олігархів Романа Абрамовича і Алішера Усманова.

Летімбіотіс підкреслив, що уряд Кіпру надсилає "чіткий сигнал" про те, що довіра до країни має бути збережена, і що жодне ухилення від санкцій ЄС не будуть толерувати.

Окрім того, за підсумками наради генеральна прокуратура Кіпру вивчить, чи порушили кіпріоти санкції ЄС і, відповідно, чи можуть їм висунути кримінальні звинувачення.

Минулого місяця стало відомо, що ЄС планує запустити проєкт із дев'ятьма країнами-членами - зокрема й Кіпром, - щоб виявити прогалини в санкціях проти Росії і поліпшити координацію між національними органами влади у межах санкційного режиму.
 

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