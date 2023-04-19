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АНАЛІТИКА

Турецька ліра знецінилася до найнижчого рівня у своїй новітній історії

 

Курс турецької ліри опускався до 19,59 ліри за долар на міжбанківських торгах у вівторок - найнижчого рівня з моменту перезапуску турецької національної валюти у 2005 році. Надалі ліра дещо зміцнилася до 19,4 за долар. Про це пише німецьке видання Die Welt.

Турецька валюта стабільно знецінюється з кінця 2021 року, і спроби уряду стабілізувати курс, не вдаючись до загальноприйнятої в таких випадках практики підвищувати облікову ставку, не дали очікуваного результату, стверджують у виданні.

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Президент Реджеп Ердоган наполягав на зниженні облікової ставки, заявляючи, що високі ставки призводять до прискорення інфляції. З серпня минулого року Центробанк знизив ставку із 14% до 8,5%.

Політика Ердогана, справді, сприяла уповільненню інфляції протягом останніх п'яти місяців, але річний рівень інфляції все ще становив 50,5% у березні.

За місяць у Туреччині відбудуться президентські вибори. Головний опонент чинного президента - Кемаль Киличдароглу - у передвиборчих заявах обіцяв, що у разі перемоги проводитиме валютну політику, засновану на міжнародно визнаній доктрині, та відновить незалежність турецького Центробанку.

Нову турецьку ліру було введено в обіг у 2005 році в результаті реформи, спрямованої на стабілізацію економічної ситуації в Туреччині. Було проведено деномінацію, за якої 1 нова ліра була замінена на 1 мільйон старих лір.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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