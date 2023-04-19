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АНАЛІТИКА

У Киргизстані розробляють варіанти переходу киргизької мови з кирилиці на латиницю

 

Голова комісії з державної мови Киргизстану Канибек Осмоналієв заявив про готовність до переходу з кирилиці на латиницю в разі ухвалення відповідного рішення щодо киргизької мови.

"Якщо буде ухвалено політичне рішення, ми готові, розробляються кілька варіантів", - сказав він, говорячи про перехід на латиницю. При цьому Осмоналієв додав, що спроби перейти на латиницю в Киргизстані робилися з 1993 року.

Так він відреагував на ініціативу депутатів парламенту Киргизстану, які на засіданні палати в середу запропонували перевести киргизьку мову з кирилиці на латиницю.

Згідно з Конституцією Киргизстану, російська мова має статус офіційної. На території республіки використовується писемність, заснована на кирилиці.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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