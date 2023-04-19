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У Киргизстані розробляють варіанти переходу киргизької мови з кирилиці на латиницю
15:45 19.04.2023 |
Голова комісії з державної мови Киргизстану Канибек Осмоналієв заявив про готовність до переходу з кирилиці на латиницю в разі ухвалення відповідного рішення щодо киргизької мови.
"Якщо буде ухвалено політичне рішення, ми готові, розробляються кілька варіантів", - сказав він, говорячи про перехід на латиницю. При цьому Осмоналієв додав, що спроби перейти на латиницю в Киргизстані робилися з 1993 року.
Так він відреагував на ініціативу депутатів парламенту Киргизстану, які на засіданні палати в середу запропонували перевести киргизьку мову з кирилиці на латиницю.
Згідно з Конституцією Киргизстану, російська мова має статус офіційної. На території республіки використовується писемність, заснована на кирилиці.
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