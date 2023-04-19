Німеччина надасть Україні ще 111 млн євро на реконструкцію

Державний секретар з питань розвитку, координатор уряду ФРН з питань міжнародної допомоги Україні Йоган Фласбарт, який учора прибув до Києва, узгодив ще один пакет допомоги з віцепрем'єр-міністром Іриною Верещук та міністром фінансів України Сергієм Марченком, повідомляє Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

Згідно з повідомленням, міністерство інвестує додаткові кошти сумою 111 млн євро, зокрема, в житло для переміщених осіб та на підтримку українських муніципалітетів, наприклад, на ремонт і оснащення дитячих садочків, шкіл і лікарень.

"Відновлення України стане гігантським завданням для країни, її народу і для нас як міжнародної спільноти. І воно вже зараз розпочинається, навіть якщо, на жаль, кінця війни не видно. Ця довгострокова перспектива і раннє планування важливі. Ми хочемо показати народові України, що ми й надалі стоятимемо на його боці на знак солідарності. І ми маємо переконатися, що наша короткострокова підтримка відповідає довгостроковому відновленню", - сказав держсекретар.

Він наголосив, що "йдеться також про інвестиції в майбутнє Європи, тому що сильна економічна Україна також буде важливою опорою нашого загальноєвропейського процвітання".

Фласбарт перебуває в Україні з 18 по 19 квітня як уповноважений Федерального уряду з питань координації міжнародних зусиль із відновлення. Крім переговорів з українським урядом про розширення двостороннього співробітництва поїздка охоплює переговори з українським громадянським суспільством про посилення антикорупційних заходів і прозорості, а також обмін думками з українськими підприємцями. Фласбарт також проводить переговори з парламентаріями, Українською асоціацією міст і муніципалітетів та ООН.

Згідно з інформацією, Берлін надав Україні 3,6 млрд євро у вигляді цивільної підтримки з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому минулого року.