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У США арештували американського підприємця за торгівлю з Курченком
13:30 19.04.2023 |
Міністерство юстиції США повідомило про висунення звинувачень та арешт громадянина США за порушення санкцій, запроваджених в 2015 році проти українського олігарха-втікача Сергія Курченка та двох його компаній.
Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова у Facebook.
"За даними Мінюсту США, з липня 2018 року по жовтень 2021 року Дж. Унсалан через свою компанію Metalhouse LLC перевів Курченку та його компаніям $150 млн в обмін на металопродукцію, а також намагався стягнути з олігарха мільйонні кошти за недопоставлену продукцію", - зазначила вона.
За словами дипломатки, американцю інкримінують участь в змові з метою обходу американських санкцій, порушення санкційного режиму по 10 пунктам, змові з метою відмивання коштів та по 10 пунктам звинувачення у відмиванні коштів.
Йому загрожує до 20 років в'язниці за кожен з пунктів звинувачення.
У Мін'юсті США нагадали, що Курченко потрапив під санкції Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) у 2015 році за його роль у незаконному присвоєнні державних активів України чи економічно значущій організації в Україні.
Дві підсанкційні компанії - ТОВ "Компанія Газ-Альянс", розташоване в Російській Федерації, та ЗАТ "Зовнішторгсервіс", розташоване в окупованому Росією грузинському регіоні Південної Осетії, - були включені OFAC у 2018 році за надання матеріальної підтримки так званим "ДНР" та "ЛНР" у контрольованих окупантами областях на сході України.
У Мін'юсті наголосили, що від OFAC не було заявлено або видано жодних ліцензій для платежів або переказів, у здійсненні яких на адресу вказаних підсанкційних осіб та організацій звинувачується Унсалан.
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