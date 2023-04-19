Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Посли ЄС схвалили створення цивільної місії в Молдові для протидії загрозам РФ

 

Посли країн Європейського Союзу в середу схвалили рішення щодо створення цивільної місії ЄС у Молдові.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС щойно дали зелене світло створенню цивільної місії ЄС в Молдові, щоб допомогти країні протистояти гібридним загрозам з боку Росії", - йдеться у повідомленні.

Джозвяк додав, що міністри закордонних справ ЄС затвердять це рішення в понеділок.

Раніше повідомлялося, що посли ЄС цього тижня погодять санкційний режим у зв'язку зі спробами дестабілізації ситуації в Молдові.

Молдова раніше закликала Європейський Союз накласти санкції на політиків і олігархів, які допомагають Росії дестабілізувати країну.

Це відбулось на тлі розкритого плану Кремля з дестабілізації ситуації в країні, який передбачав контроль над політичною сферою, енергетичний шантаж, а також посилення напруженості у Придністров'ї.

Офіційно Москва заперечила "план дестабілізації Молдови", заявивши, що це "абсолютно безпідставні" заяви.
Ключові теги: ЄС, Молдова
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9677
  0,1389
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4760  0,07 0,19 38,1083  0,05 0,12
EUR 40,6767  0,13 0,31 41,5827  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес