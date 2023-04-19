Посли ЄС схвалили створення цивільної місії в Молдові для протидії загрозам РФ

Посли країн Європейського Союзу в середу схвалили рішення щодо створення цивільної місії ЄС у Молдові.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС щойно дали зелене світло створенню цивільної місії ЄС в Молдові, щоб допомогти країні протистояти гібридним загрозам з боку Росії", - йдеться у повідомленні.

Джозвяк додав, що міністри закордонних справ ЄС затвердять це рішення в понеділок.

Раніше повідомлялося, що посли ЄС цього тижня погодять санкційний режим у зв'язку зі спробами дестабілізації ситуації в Молдові.

Молдова раніше закликала Європейський Союз накласти санкції на політиків і олігархів, які допомагають Росії дестабілізувати країну.

Це відбулось на тлі розкритого плану Кремля з дестабілізації ситуації в країні, який передбачав контроль над політичною сферою, енергетичний шантаж, а також посилення напруженості у Придністров'ї.

Офіційно Москва заперечила "план дестабілізації Молдови", заявивши, що це "абсолютно безпідставні" заяви.