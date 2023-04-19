Фінансові новини
- |
- 19.04.23
- |
- 16:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Індія обігнала Китай та стала найбільшою за чисельністю населення країною світу
12:01 19.04.2023 |
Індія стала найбільш густонаселеною країною світу із населенням у 1,4 млрд осіб та випередила за цим показником Китай.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Організації об'єднаних націй (ООН).
Населення Індії перевищило 1,428 мільярда осіб, що трохи більше, ніж у Китаї, де проживає 1,425 мільярда осіб.
Третя за величиною економіка Азії зараз населена майже п'ятою частини людства. Це більше, ніж усе населення Європи, Африки чи Америки разом.
Поки що це стосується і Китаю, але очікується, що це зміниться, оскільки, за прогнозами, населення Індії продовжить зростати і досягне 1,668 мільярдів до 2050 року, тоді як населення Китаю скоротиться приблизно до 1,317 мільярдів.
Зростання чисельності населення додасть уряду прем'єр-міністра Нарендри Моді нагальності у створенні робочих місць для мільйонів людей, які виходять на ринок праці. Очікуєьтся, що Індія, де половина населення - це люди віком до 30 років, стане найбільшою економікою світу, що зростатиме найшвидше в найближчі роки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина передала Україні другий зенітно-ракетний комплекс IRIS-T
|ЄС вживе превентивних заходів щодо збіжжя з України, проведе розслідування та додасть EUR100 млн допомоги фермерам-протестувальникам
|Велика Британія передала Україні 14 танків Challenger 2
|Німецькі ЗРК Patriot вже в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|До України прибули системи Patriot ще від двох країн
|Німеччина передала Україні другий зенітно-ракетний комплекс IRIS-T
|Угорщина розширила перелік забороненої для імпорту аграрної продукції з України
|У Киргизстані розробляють варіанти переходу киргизької мови з кирилиці на латиницю
|Німеччина надасть Україні ще 111 млн євро на реконструкцію
|Американські мільйонери закликали Конгрес підвищити для них податки
Бізнес
|На відомому фотоконкурсі перемогла робота штучного інтелекту. Чи загрожує це всій індустрії фото?
|Hyundai Ioniq 6 отримав нагороду «Всесвітній автомобіль 2023 року»
|Дональд Трамп заробив до $1 млн на своїй NFT-колекції
|Google розробляє новий пошуковий рушій на базі штучного інтелекту
|Маск створив компанію X.AI, яка працюватиме в галузі штучного інтелекту
|Європарламент планує ввести жорсткі вимоги щодо використання штучного інтелекту, - FT