Індія обігнала Китай та стала найбільшою за чисельністю населення країною світу

Індія стала найбільш густонаселеною країною світу із населенням у 1,4 млрд осіб та випередила за цим показником Китай.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Організації об'єднаних націй (ООН).

Населення Індії перевищило 1,428 мільярда осіб, що трохи більше, ніж у Китаї, де проживає 1,425 мільярда осіб.

Третя за величиною економіка Азії зараз населена майже п'ятою частини людства. Це більше, ніж усе населення Європи, Африки чи Америки разом.

Поки що це стосується і Китаю, але очікується, що це зміниться, оскільки, за прогнозами, населення Індії продовжить зростати і досягне 1,668 мільярдів до 2050 року, тоді як населення Китаю скоротиться приблизно до 1,317 мільярдів.

Зростання чисельності населення додасть уряду прем'єр-міністра Нарендри Моді нагальності у створенні робочих місць для мільйонів людей, які виходять на ринок праці. Очікуєьтся, що Індія, де половина населення - це люди віком до 30 років, стане найбільшою економікою світу, що зростатиме найшвидше в найближчі роки.