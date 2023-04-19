Байден продовжив ще на рік заборону на захід до портів США пов’язаних з Росією суден

Президент США Джо Байден повідомив Конгресу про продовження дії постанови, яка забороняє пов'язаним з РФ суднам заходити в американські порти, ще на рік.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Надіслав повідомлення до федерального реєстру для оприлюднення про те, що надзвичайний стан, оголошений у прокламації 10371 від 21 квітня 2022 року щодо РФ та надзвичайних повноважень, пов'язаних з регулюванням якірної стоянки та руху пов'язаних з Росією суден до портів Сполучених Штатів, продовжує діяти і після 21 квітня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що заборона продовжується ще на один рік.

Як повідомлялося, 21 квітня 2022 року Байден оголосив, що США заборонять пов'язаним з Росією суднам заходити в американські порти. Заборона поширюється на судна з російською реєстрацією (тобто судна під російським прапором), судна, які належать російським компаніям або громадянам, а також судна, які експлуатуються Росією (тобто російська компанія, громадянин або постійний резидент несе відповідальність за комерційні рішення щодо використання судна).

Винятки із цієї заборони зроблено для суден, що використовуються для перевезення ядерних матеріалів, а також суден, що просять про захід до портів США через форс-мажорні обставини (виключно для зміни екіпажу, надання невідкладної медичної допомоги або для інших гуманітарних потреб).