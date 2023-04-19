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АНАЛІТИКА

Світовий попит на сталь у 2023 р. зросте на 2,3% після падіння у 2022 р. через пандемію і вторгнення Росії в Україну - Worldsteel

 

Світовий попит на сталь у 2023 році збільшиться на 2,3% і складе 1,822 млрд тонн (1,782 млрд тонн у 2022 році), прогнозує Всесвітня асоціація сталі (World Steel Association).

У 2024 році, згідно з очікуваннями WSA, попит на сталь підвищиться на 1,7% - до 1,854 млрд тонн.

Коментуючи перспективи, пан Максимо Ведоя, генеральний директор Ternium і голова економічного комітету Worldsteel, сказав: "У 2022 році темпи відновлення після шоку, спричиненого пандемією, були ускладнені високою інфляцією та підвищенням відсоткових ставок, вторгненням Росії в Україну, і блокуванням у Китаї. У результаті в останньому кварталі 2022 року активність секторів, що використовують сталь, знизилася. Це, в поєднанні з ефектом коригування запасів, призвело до більш значного, ніж очікувалося, скорочення попиту на сталь".

"Інфляція, що зберігається, і високі відсоткові ставки в більшості країн обмежать відновлення попиту на сталь у 2023 році, незважаючи на такі позитивні чинники, як зняття обмежень Китаєм, стійкість Європи перед енергетичною кризою і вирішення логістичних питань. У 2024 році зростання попиту буде зумовлене регіонами за межами Китаю, але зіткнеться з глобальним уповільненням через очікувану стагнацію економіки КНР. Стійка інфляція залишається ризиком для зниження попиту й потенційно підтримуватиме високі базові ставки", - йдеться в повідомленні WSA.

Попит на сталь у країнах ЄС і Великої Британії у 2023 році, за прогнозами WSA, становитиме 151,3 млн тонн, що на 0,4% нижче за рівень 2022 року (151,8 млн тонн), у 2024 році він зросте на 5,6% - до 159,8 млн тонн.

Попит у країнах USMCA (США, Мексика, Канада) цього року, як очікується, підвищиться на 1,6% - до 135 млн тонн, 2024 року - ще на 2,3%, до 138,1 млн тонн, у країнах Близького Сходу - підвищиться на 2,2% 2023 року, до 52,4 млн тонн, 2024 року - на 3,2%, до 54,1 млн тонн.

Згідно з прогнозом асоціації, сукупний попит на сталь у РФ, країнах СНД і Україні цього року впаде на 3,5% - до 51,5 млн тонн (53,3 млн тонн у 2022 році). У 2024 році очікується зниження на 4,3% - до 49,3 млн тонн.

При цьому наголошується, що російська економіка уникла масштабної кризи у 2022 році, і попит на сталь скоротився менше, ніж очікувалося. У 2022 році його підтримали трубопровідні проєкти та житлове будівництво. З іншого боку, виробництво, що покладається на імпортні деталі, істотно скоротилося. У 2023-2024 роках очікується сповільнення темпів зростання в будівельному секторі, а в 2024 році очікується прискорення скорочення попиту на сталь у Росії. Найближчими роками російська економіка зіткнеться з серйозними проблемами через західні санкції, а також витік робочої сили через імміграцію та військову мобілізацію, констатується в огляді Worldsteel.

"Продовження гарячої фази війни понад очікування відтягує очікуване відновлення в Україні. Попит на сталь в Україні наразі становить 40% від довоєнного рівня, і відновлення довоєнного рівня, імовірно, займе значний час", - наголошується в прогнозі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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