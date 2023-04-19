Армія США розгорнула гіперзвукову зброю LRHW з дальністю пуску 2775 км і швидкістю 6050 км/год

Армія США розгорнула дві пускові установки LRHW із загальним залпом у чотири гіперзвукові ракети. Це сталося в режимі суворої секретності наприкінці лютого 2023 року.

Гіперзвукову зброю було перекинуто з Вашингтона на мис Канаверал у Флориді. LRHW увійшла до складу 1-ї мультидоменної оперативної групи 5-го батальйону 3-го полку польової артилерії Армії США.

LRHW - гіперзвукова зброя середньої дальності. Раніше ми писали, що ракети можуть знищувати цілі на відстані від 2775 км. Зараз інформація про дальність пуску підтвердилася.

У польоті ракета може розвивати швидкість 6050 км/год (М=4,9). Маса бойової частини не уточнюється, але ми знаємо, що LRHW не може нести ядерну боєголовку. Це було зроблено навмисно, щоб Армія США могла миттєво реагувати на загрози без обмежень і ризику ескалації.

Гіперзвукова ракета складається з прискорювача і глайдера Common-Hysonic Glide Body (C-HGB), який відокремлюється від основного блоку і атакує ціль. Швидкість польоту C-HGB починає знижуватися у фінальній стадії польоту.

Одна батарея LRHW складається з чотирьох пускових установок, тобто загальний залп становить вісім ракет. Як шасі використовується Oshkosh HEMTT A4 M983A4, як і в зенітно-ракетних комплексах Patriot.

Для управління батареєю LRHW передбачена машина управління вогнем Battery Operations Center (BOC). Разом із нею використовується машина підтримки. Пускові установки можна транспортувати залізницею і літаками C-17 Globemaster III.

Армія США продовжує розробку і випробування LRHW. На розвиток гіперзвукової зброї служба запросила у Конгресу США $944 млн на 2024 фінансовий рік, а на закупівлю - $157 млн.