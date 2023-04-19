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АНАЛІТИКА

США відправили до Японії ядерний бомбардувальник B-52H Stratofortress

 

Минулого тижня в Японії приземлився ядерний бомбардувальник B-52H Stratofortress. Літак дислокуватиметься на військовій авіабазі "Кадена" (Kadena).

16 квітня літак стратегічної авіації прибув до Японії. Про це стало відомо з офіційного релізу пресслужби військової бази "Кадена", який був опублікований 18 квітня.

Прес-реліз не можна назвати інформативним. У публікації зазначено, що B-52H Stratofortress підтримує місію Військово-повітряних сил США в Індо-Тихоокеанському регіоні, сприяє стримуванню і демонструє здатність ВПС США діяти в будь-якій точці світу для підтримки Стратегії національної оборони.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: США, Японія
 

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