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Підрозділу підозрюваного у витоку документів Пентагону заборонили займатися розвідкою
08:49 19.04.2023 |
102-е розвідувальне відділення ВПС США, до якого належав ймовірний витік секретної інформації, отримало наказ припинити свою розвідувальну місію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Генеральний інспектор військово-повітряних сил США проводить перевірку 102-го розвідувального відділення, до якого належав ймовірний витік секретної інформації. У заяві ВВС йдеться, що протягом наступних 30 днів усім підрозділам доведеться провести "зустріч з метою забезпечення безпеки".
"102 розвідувальне крило зараз не працює над виконанням дорученої розвідувальної місії. Генеральний інспектор ВПС розслідуватиме "дотримання підрозділом політики, процедур і стандартів, пов'язаних з оприлюдненням інформації про національну безпеку", - зазначила речник ВПС США Енн Стефанек.
Витік документів із Пентагону є найсерйознішим порушенням безпеки США з того часу, як понад 700 тисяч документів, відео та дипломатичних телеграм з'явилися на веб-сайті WikiLeaks у 2010 році.
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